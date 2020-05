Ovi-Download-Bestseller aus St. Pölten

Jakl entwickelt seit 2004 Games und zwar mit dem Ziel "Spiele mit speziellen Funktionalitäten von Mobiltelefonen zu verknüpfen". Flaggschiffe im Mopius-Portfolio sind die Games The Journey, The Journey II und RealReplay. In den Games The Journey begeben sich die Spieler auf ein Location-Based-Abenteuer. Bei RealReplay erleben die Nutzer "GPS-Racing".



atmedia.at