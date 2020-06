Out of Home-Award: KURIER gewinnt Bronze

Der KURIER hat bei der Verleihung der Out of Home-Awards in der Kategorie "Kreativstes Megaboard" eine Bronze-Auszeichnung erhalten. Megaboards sind übergrosse Werbeflächen. Eine dieser Riesenplakate hat der KURIER am Margaretengürtel ( Wien) angebracht: "Die ganze Bandbreite des Qualitätsjournalismus".

https://images.spunq.telekurier.at/Kurier%2BRathaus%2B-%2BTag.jpg/11.785.928 KURIER Kurier Rathaus - Tag.jpg Out of Home-Award, vormals bekannt als der Große Österreichische Plakatpreis, der Gewista gilt als renommierte Außenwerbungs-Trophäe des Landes und wird von der Werbebranche seit 2001 mit großer Spannung erwartet. Bewertet werden sämtliche Außenwerbekampagnen des Vorjahres. Dies gewährleistet einen Gesamtüberblick und garantiert Objektivität. Alle affichierten Kampagnen nehmen teil und müssen nicht gesondert eingereicht werden. Seit 2012 wird der begehrte Award im Rahmen einer eigenen Veranstaltung übergeben.