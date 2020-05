Otto forciert E-Commerce

atOttoversand.at ist, laut EHI Retail Institute der drittgrößte österreichische Online-Shop. Die Marke Otto, die in Österreich von Unito geführt wird, erwirtschaftet derzeit 75 Prozent seines Umsatzes im Online-Markt. In dem Unternehmen nimmt man derzeit an, dass der österreichische E-Commerce-Markt 2012 um bis zu sechs Prozent wachsen wird.