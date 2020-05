Ottakringer frischt Flaschen-Design auf

Beispielweise wurden die Spezialbiere, die künftig alle unter der Dachmarke Gold Fassl im Markt auftreten. "Eine alte Liebe wurde hier neu aufgefrischt", resümiert Wenckheim. Claessens hat Gold Fassl mit einem "eleganten Retro-Design" ausgestattet und Brau-Symbole wie Malzschaufel und Holzfass, um den Schuss Nostalgie in die Modernisierung einzubringen, in die Etiketten eingearbeitet.



Beim grün-gelben "Hellen" hielt sich Claessens mit dem vorhandenen Erscheinungsbild nur insoferne auf als die komplette Überarbeitung der Schrift und der Deisgn-Elemente notwendig machten, um eine zeitgemäße Bildsprache herzustellen. Und dem Josef von "Null Komma Josef" wurde der Hut gezogen, weil ihn das jünger macht. Dafür gab Claessens ihm ein alkoholfreies Bier in die Hand.



Wer Details sehen will, muss selbst zur Flasche oder zu den Flaschen greifen.