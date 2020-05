OTM-DT-Partnerschaft

Globale Expansion

Out There Media fungiert als mobiler Dienstleister, sorgt für technologischen und operativen Support sowie für den Vertrieb der gemeinsamen Produkte in ausgewählten Märkten. In Deutschland und in Griechenland wurden bereits erste gemeinsame Mobile Advertising-Produkte gelauncht. Zum Roll-out von Produkten kommt der von Out There Media installierte Mobile Advertising-Marktplatz "MoBucks".



Kerstin Trikalitis, CEO von Out There Media, nennt diese Kooperation "einen sehr wichtigen Schritt für uns, und ein neues Kapital in unserer internationalen Expansionsstrategie". Die Kooperation mit A1 in Österreich wird fortgeführt.



atmedia.at