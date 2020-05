Ostrowski optimistisch

Gewinn nicht ausgeschlossen

Und für Bertelsmann? Die Schulden seien jetzt zu Jahresende, so Ostrowski, niedriger als zu Jahresbeginn. Weiters, sagt er, "haben wir die Kosten so reduziert, dass es von Dauer ist und wir auch 2010 davon profitieren werden." Und das Portfolio des Konzerns entsprich seinen Ansprüchen von Robustheit, so dass Bertelsmann damit "in den nächsten Jahren gut leben können". Ostrowski ist so gut gestimmt, dass er Folgendes erklärt: "Und ich sage Ihnen auch, dass ich einen Gewinn für 2009 nicht ausschließe."