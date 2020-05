Ostrowski gibt Bertelsmann-Spitze ab

Rabe ist seit Jänner 2006 Finanzvorstand und Leiter des Corporate Center der Bertelsmann AG. Seit 2000 war er in der gleichen Funktion in der RTL Group tätig. Über seine Nachfolge im Bertelsmann-Vorstand wird, so die offizielle Mitteilung, erst entschieden.



Ostrowski ist seit 1982 für die Bertelsmann AG in verschiedenen Funktion tätig. Ab 2002 war er Vorstandsvorsitzender der Arvato AG und zog parallel dazu in den Vorstand der Bertelsmann AG ein.



Man kann mutmaßen, dass dieser Wechsel auf ausdrücklichen Wunsch von Liz Mohn erfolgte. Ostrowski hatte Bertelsmann gemeinsam mit Rabe durch die jüngste Konjunkturkrise gesteuert und mit einem konsequenten Sparkurs in die Gewinnzone gesteuert.