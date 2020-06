Oscars: Mitfiebern im Kino und TV

Mit heimischen Vertretern à la Christoph Waltz gilt es zwar auch bei der diesjährigen Oscar-Verleihung nicht mitzufiebern. Wer die Nacht von 22. auf 23. Februar dennoch aufbleiben will, um die erstmals von "How I Met Your Mother"-Star Neil Patrick Harris moderierte Gala zu verfolgen, hat sowohl in heimischen Kinos als auch daheim direkt vor dem Fernsehbildschirm die Möglichkeit dazu.

Zum bereits neunten Mal lädt das Wiener Gartenbaukino zur traditionellen Oscar-Nacht. Ehe das glamouröse Treiben vor und im Dolby Theatre in Los Angeles ab zwei Uhr morgens live auf der Kinoleinwand übertragen wird, stehen fünf nominierte Filme an. Den Beginn macht Richard Linklaters Zwölfjahresepos "Boyhood" um 12 Uhr, gefolgt von Laura Poitras' Edward-Snowden-Doku "Citizenfour" (15 Uhr) und "Inherent Vice" (17.30 Uhr) von Paul Thomas Anderson, dem im März an selber Stelle eine Werkschau gewidmet wird. Mit dem größten Andrang dürfte man bei den Vorpremieren von "Still Alice" mit Oscar-Favoritin Julianne Moore (20.30 Uhr) und Clint Eastwoods "American Sniper" (23.30 Uhr) rechnen - sichert man sich mit letzterer doch auch einen Platz für die Liveübertragung, die auch heuer von Frühstück, Oscar-Wette und gratis Sekt für Besucher in Abendgarderobe begleitet wird.

Neben dem Gartenbau laden auch das Wiener Burg Kino, das sämtliche acht in der Königskategorie "Bester Film" nominierte Streifen zeigt, sowie das Metropol Kino in Innsbruck zur Oscar-Sause. Letzteres bietet für 30 Euro einen Gutschein für drei nominierte Filme, Snacks, Getränke und ein Frühstück nach der Gala. Wer sich sein Oscar-Programm lieber individuell zusammen stellt, kann auf das reguläre Kinoprogramm zurückgreifen, sind mit u.a. "Birdman", "Die Entdeckung der Unendlichkeit", "The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben" und "Foxcatcher" doch zahlreiche Oscar-Anwärter erst seit kurzem in den Kinos zu sehen. Wacker in ausgewählten Kinos halten sich Monate nach ihrem Kinostart zudem "Boyhood" und "Grand Budapest Hotel", etwa im Wiener Actor's Studio. Das fünffach nominierte Musikdrama "Whiplash" sowie das Martin-Luther-King-Porträt "Selma" laufen gerade rechtzeitig am 20. Februar an, "American Sniper" eine Woche darauf am 27. Februar.