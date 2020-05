Ortner fordert ORF-Konkurs

at // Der Presse-Kolumnist Christian Ortner plädiert für eine Pleite des ORF. Er zieht Parallelen mit dem Autokonzern General Motors. "In beiden Fällen wäre Konkurs mit anschließender Neugründung die sinnvollere Lösung. Denn nur so können die finanziellen wie personellen Altlasten entsorgt werden (im Falle des ORF wohl teilweise an die Republik) - und danach völlig neu erdachte Unternehmen gegründet werden", schreibt Ortner "quer". Der so markierte ORF 2.0 "hätte mit dem heutigen wenig gemein: Er wäre dramatisch kleiner, bräuchte nicht mehr als ein TV- und ein Radioprogramm; wäre vernünftigerweise zwar direkt aus dem Budget finanziert ..., aber trotzdem politisch völlig unabhängig ...