Originale und Originelles FromAustria.com

Die Österreicherin Grabner und die aus Bayern stammende und daher notwendigerweise als Deutsche zu titulierende Quadt, die ein langer persönlicher Weg miteiander verbindet, sind sich beide einig was das Image Österreichs angeht und welche außerordentlichen Produkte und Marken der Markt hervorbrachte und auch weiterhin bringt.



Mit FromAustria.com möchten sie ihre individuellen Affinitäten sowohl Österreichern als auch Auslandösterreichern ans Herz legen und das Sortiment an erlesenen, zum Teil auch in Handarbeit hergestellten Produkten anbieten.



Quadt und Grabner stellten für den nunmehrigen Launch von FromAustria.com 200 Produkte aus den Bereichen Kulinarik, Mode-Accessoires, Einrichtung und Kunst zusammen, die an Endkonsumenten und Unternehmenskunden vertrieben werden.



"Wir liefern Marken und Produkte mit Geschichte in Geschichten. Ebenso die Unternehmen dazu. Und FromAustria.com wird die von uns ausgewählten Unternehmen, Marken und Produkt emotionalisieren", erzählen die beiden E-Commerce-Start-up-Betreiberinnen, denen sehr an Vielfalt, Auswahl und Angebot ihres Marktplatzes liegt.