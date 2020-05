Organic Instinct, online zubereitet, von Biorama serviert

atBiorama kocht auf. Also Inhalte, wie es dem Magazin gebührt. Richtig kocht dagegen Parvin Razavi auf. Die Food-Bloggerin ist Gastgeberin in der Biorama-Online-Kochshow Organic Instinct. Das erste Ausgabe, oder nennen wirs auch mal Tutorial, da solche Show immer auch Lehrreiches in sich bergen, hat Premiere. Razavi kocht in diesem Serien-Opener mit der Schauspielerin Ursula Strauss deren Lieblingsdesert "Tod durch Schokolade". Ihr folgt Michael Ostrowski nach.