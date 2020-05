ORF-Zukunft ohne Gewähr

at // Hans Mahr - immer wieder als "the next ORF-Generaldirektor" gehandelt, bis er vor wenigen Wochen explizit dementierte - zweifelt an der Zukunft des ORF. Er hofft zwar, wie er im Interview der morgen erscheinenden Ausgabe des Magazins News erklärt, dass es den ORF noch lange geben möge. "Aber es gibt keine Garantie dafür", sagt er. Fernsehen zu machen, würde einerseits immer billiger. Und andererseits müssten der ORF blitzschnell reformiert werden, argumentiert der Medienberater. News, Nr. 24, 10. Juni, Seite 30