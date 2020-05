at // Das steirische Nachrichtenmagazin Frontal übersetzt das Akronym ORF für seine mehrseitige Kritik zu "Oeffentlich Rechtliches Fiasko". Chefredakteur Markus Ruthardt walzt auf fünf Seiten die bekannten Kritikpunkte am ORF aus und verhehlt nicht, dass er ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz für den Schuldigen der jetzigen Misere hält. "Der SP-nahe Wrabetz hat´s nach dem Watschentanz durch den Rechnungshof nicht leicht - die Seher und Hörer mit Wrabetz schon gar nicht", macht sich Ruthardt süffisant über Wrabetz her. Aus den Stellungnahmen der beiden Stiftungsräte Franz Küberl und Ernst Wustinger abstrahiert der Frontal-Chefredakteur die Betitelung: "Den ORF zerschlagen und neu aufbauen".