ORF zeigt Doku über Himmler-Nachlass als TV-Premiere

Nachdem in Israel der Nachlass des NS-Führers Heinrich Himmler aufgetaucht ist, hat die deutsche Zeitung "Die Welt" (Sonntagausgabe) eine Artikelserie darüber gestartet. Eine Dokumentation der Regisseurin Vanessa Lapa wird bei der Berlinale uraufgeführt und im ORF als erstem TV-Sender weltweit in der zweiten Februarhälfte gezeigt. Ein Buch wird bei Piper und bei Plonge in Frankreich publiziert.

Alle diese Medien stützen sich dabei auf Dokumente der Familie Himmler, die sich jetzt im Besitz der israelischen Filmproduktion Realworks Ltd. befinden und vom deutschen Bundesarchiv und anerkannten Historikern positiv auf ihre Echtheit überprüft wurden. Lange galten die persönlichen Dokumente Himmlers, die in seiner Villa in Gmund am Tegernsee in Bayern versteckt waren, als verschollen.

Himmler war einer der mächtigsten Nazi-Führer und im engsten Kreis um Diktator Adolf Hitler. Er war der Organisator des Holocaust, der Chef von Waffen-SS, Gestapo und Polizei und verantwortlich für die Konzentrationslager und den Tod von Millionen Menschen.

Die 90-minütige Dokumentation mit dem Arbeitstitel "Der Anständige" wurde vom ORF mit dem israelischen TV-Sender yes koproduziert. Der genaue Termin der Ausstrahlung im ORF werde in den nächsten Tagen bekannt gegeben, in der "Zeit im Bild" am Sonntagabend werde aber bereits über das Himmler-Projekt berichtet, hieß es in einer Aussendung des ORF.