at // Heute wird im Finanzausschuss des ORF-Stiftungsrates der Budget-Entwurf 2010 diskutiert. Am Donnerstag, den 17. Dezember, soll dieses Budget in der anberaumten Stiftungsratsitzung beschlossen werden. Allerdings scheint noch immer offen zu sein, wie sich welche Oppositionspartei von der Regierung überzeugen lässt, die notwendige Stimmenmehrheit zum Beschluß der ORF-Gesetz-Novelle beizusteuern. Klar dagegen ist die Bestellung des "160-Millionen-Mannes" Richard Grasl zum kaufmännischen Direktor des ORF. Kleine Zeitung, 14. und 12. Dezember; Seiten 2 & 90