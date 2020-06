ORF-"Vorstadtweiber": Döblinger Boutique in der Auslage

Wer die "Vorstadtweiber" am Montagabend auf ORFeins verfolgte, sah besonders die Boutique "08/15" in Szene gesetzt. Als Drehort diente tatsächlich ein Geschäft dieses Namens, bestätigte der ORF auf KURIER-Anfrage. Die Räumlichkeiten in der Obkirchergasse dienten als Drehort. Von "Product Placement" will der ORF dennoch nicht sprechen: "Der Begriff ,08/15‘ ist markenrechtlich nicht schützbar. Es gibt zahlreiche Geschäfte und Firmen, die – in unterschiedlichen Schreibweisen – diesen Begriff als Namen gewählt haben".

Die Location sei durch die Produktionsfirma "mit einem branchenüblichen Motivvertrag angemietet, baulich für den Dreh verändert und neu ausgestattet" worden. Darüberhinaus sei das Fassadenlogo komplett verändert und durch ein fiktives Logo ersetzt worden.