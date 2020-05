ORF verzichtet auf Werbung

Öffentlich-rechtliche Repositionierung

Dafür soll der ORF weitgehend auf Werbung verzichten. Die Landesstudios bleiben erhalten und der Betriebsrat wird in die Wahl der ORF-Geschäftsführung nicht mehr involviert. Hösele regt weiters Überlegungen an ob ORF 1 und/oder Ö3 "öffentlich-rechtlich repositioniert oder unter dem ORF-Dacht (teil-)privatisiert werden - eventuell in einem Holdingmodell, nachdem beide Programme kommerzielle ausgerichtet sind". Darüber hinaus schlägt Hösele flache Hierarchien und neue Kollektivverträge vor.