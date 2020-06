ORF und ATV bieten gemeinsam um TV-Rechte an Fußball-Europa League

Der ORF und der Privatsender ATV bieten gemeinsam um die Rechte an der Fußball Europa League 2015 bis 2018. Dies berichtete ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz am Donnerstag dem ORF-Stiftungsrat. Nach dem Streit zwischen ATV und der ProSieben-Puls 4-Gruppe, die im Austritt ATVs aus dem Verband Österreichischer Privatsender (VÖP) gipfelte, ein Signal für ein engeres Zusammenrücken von ORF und ATV am österreichischen Fernsehmarkt.

Bisher liegen die Rechte für die Europa League beim ORF. Auch Puls 4 dürfte für das Paket ein Angebot legen. Offizielle Kommentare zum strategischen Zusammenspiel der beiden Sender gab es vorerst nicht. "Wir befinden uns in einem laufenden Bieterverfahren und geben daher keinen Kommentar dazu ab", sagte ATV-Chef Martin Gastinger auf KURIER-Anfrage.