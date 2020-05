ORF-TVthek wird Windows 8-App

Das ORF-Inhalte-Angebot ist in dieser App in Windows 8-spezifische Funktionalitäten wie beispielsweise eine Split-Screen-Nutzung oder Semantic Zoom eingebettet. Weiters könnne die in der TVthek genutzten Streams von den Endgeräten auf die X-Box gelegt und von dort wieder auf grössere Screens und Monitore gelegt werden.



Wo die App zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt und beziehbar ist, war trotz intensiver Recherchen nicht herauszufinden. In der ORF TVthek werden derzeit nur die Apple- und Android-App dieses Medien-Services geführt.



Der ORF spricht auch davon, dass die App für Windows 8-Phones in Planung sei.