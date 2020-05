ORF-TVthek-Vermarktung gestartet

Vorerst beschränkt sich der ORF auf klassische Display-Formate in der TVthek. Das soll sich nach atmedia.at-Informationen aber mit dem angekündigten Refreshment der Seite ändern, das derzeit zum 18. November verwirklicht sein soll. Genau vier Jahre davor war das von Thomas Prantner, nunmehr stellvertretender Technik-Direktor und Leiter der Hauptabteilung Online und neue Medien, initiierte Projekt gestartet worden. Mit dem Refreshment werden die Werbemöglichkeiten in der TVthek auch erweitert. Ab diesem Zeitpunkt kann auch Video-Werbung in dem Online-Angebot platziert werden. Die Vermarktung besorgt die ORF-Enterprise.