ORF TVthek startet als Samsung TV-App

Gerald Reitmayr, Senior Director Consumer Electronics von Samsung Austria, skizziert den Markt des Unternehmens in Österreich. Bis zum heutigen Tage wurden 229.000 Endgeräte, die über die Smart-Plattform verfügen verkauft, quantifiziert er. Reitmayr: "80 Prozent davon sind TV-Geräte." Das ist die technische Reichweite für die beiden genannten ORF-Apps. Sie sind zwei der derzeit insgesamt 351 Apps die auf der Plattform in Österreich zu nutzen sind.



Ein für Samsung exklusives Service sind die ORF-Apps nicht. Dies ist dem Rundfunk-Unternehmen per Gesetz untersagt. Folglich wird es dessen Inhalte künftig auch auf anderen Smart TV-Plattformen geben. Die sind nur derzeit nicht greifbar. Auch eine Hbb TV-Plattform steht nicht zur Verfügung. Und Samsung wird sich bis es so weit ist bemühen, sich den höchstmöglichen Marktanteil zu sichern. Der beläuft sich, wie Reitmayr bereitwillig erklärt, im Smart TV-Segment in Österreich bereits seit März mit 45,6 Prozent auf einem "ansehnlichen" Niveau.

TVthek-App-Vermarktung wie ORF.at-Vermarktung

Prantner ergänzt, dass die "TVthek-App künftig so vermarktet werden wird, wie es derzeit bei ORF.at üblich ist und zwar mittels Platzierung von einem Werbemittel pro Seite". Zuvor müsse man, so der ORF-Online-Manager, einen Antrag dafür stellen und die Genehmigung der Kommunikationsbehörden dazu bekommen. Er rechnet, dass es im kommenden Sommer soweit sei.



