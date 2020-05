ORF TVthek in A1 TV integriert

Laut A1 erreicht A1 TV 175.000 Kunden und "über 400.000 Seher".



Und wie A1-Vorstand Alexander Sperl erklärt, "nutzt ein Viertel unserer Zuseher Vidoe-on-Demand-Programm-Angebote."



ORF Online kündigt an, das TVthek-Inhaltsangebot von "70 auf mehr als 100 regelmäßige On-Demand-Sendungen und von 20 auf 50 regelmäßige Live-Streams" zu erweitern. So kommen dok.film, Ein Fall für Resetarits, Panorama, direkt - das magazin, Tierzuliebe, contra der talk, Die Barbara Karlich Show, Sport aktuell, Sport am Sonntag, Soko Kitzbühel, Schnell ermittelt, Millionenshow oder Sendungen des Kinderprogramms Okidoki und die österreichischen Ausgaben der Krimiserie Tatort hinzu.