ORF Top Spot runderneuert

Fachjury, Publikumsjury

ORF Enterprise-Geschäftsführer Franz Prenner gibt dem Wettbewerb mit einem zweistufigen Bewertungsverfahren neue Dynamik. Aus der ersten Entscheidungsphase, in der Experten der Fachjury die Einreichungen bewerten, gehen fünf Nominierungen um Gold, Silber und Bronze hervor.



Die Träger der Werbetrommel für den besten internationalen Spot und der Gläsernen Werbetrommel für den besten Social Spot werden in dieser Phase bereits gekürt. Die fünf von der Jury Nominierten gehen in die zweite Wettbewerbsphase und werden mittels Voting vom ORF-Publikum gekürt. Die stimmenstärksten Spots werden gemeinsam mit den anderen beiden Spots im kommenden Herbst, wie gewohnt, im Zuge der ORF Top Spot-Gala ausgezeichnet. Und dieser Event wird, wie Prenner avisiert, einzig Bühne für Auftraggeber, Agenturen und Produzenten der Spots sein.