ORF-Stiftungsrat gibt grünes Licht

Turnaround-Plan

583,8 Millionen Euro sind als Programm-Entgelte und 210,5 Millionen als Werbeerlöse veranschlagt. Der Personalaufwand wird mit 338,2 Millionen Euro beziffert. In den kommenden zwei Jahren wird der Mitarbeiter-Stand um 150 Personen reduziert. Das Ergebnis der gewöhlichen Geschäftstätigkeit (EGT) soll 0,3 Millionen Euro betragen.



Weiters wurden vom Stiftungsrat die Maßnahmen abgesegnet, die notwendig sind, um damit die Mittel aus der Teilrefundierung der Gebührenbefreiungen vom Staat zu bekommen. Dieses Konzept und der Finanzplan 2011 sind, wie dies der kaufmännische Direktor Richard Grasl nennt, die "Eckwerte" um "den ORF nachhaltig wieder in die schwarzen Zahlen zu führen". Generaldirektor Alexander Wrabetz betonte in der Sitzung, dass der ORF "allein seit 2008 Einsparungseffekte in Höhe von 125 Millionen Euro erzielte".