ORF-Sondersitzung: Stefan Petzner (BZÖ)

at // BZÖ-Mediensprecher Stefan Petzner fordert: "Schluß mit der Märchenstunde!". Er zieht dann polemisch gegen Kanzler Werner Faymann und Medienstaatssekretär Josef Ostermayer zu Felde und reflektiert auf die Faymann-Aussendung zu Mittag, die "in vorauseilendem Gehorsam" erfolgte und indirekt eine "Gebührenerhöhung in Aussicht stellt". Petzner: "Der ORF war nie unabhängig und wird mit der Gesetzesnovelle auch nicht unabhängig sein." Er stellt sich auf die Seite der Plattform "Rettet den ORF!" und der Gebührenzahler und will in diesem Verbund den ORF vor dem Zugriff der Regierung retten. atmedia.at