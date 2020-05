ORF-Ski Challenge-Saison nach Hermann Maier

at // Die neue Saison der ORF-Ski Challenge hat begonnen. Der Auftakt zu dem E-Sports-Turnier ist heute Vormittag in Wien erfolgt. Die "Virtuathleten" können sich aufwärmen. Auf sie warten wieder fünf Rennen und ein neuer Opener. Am 4. Dezember brettern alle Starter über die Strecke von Beaver Creek. Danach geht es am 18. Dezember nach Gröden. Das Jahr klingt am 29. Dezember in Bormio aus. Im Jänner 2010 warten dann die Klassiker von Wengen und Kitzbühel auf die Teilnehmer. Und diesmal geht es um Weltcup-Punkte. Die Saison-Hymne "Um dein Leben" kommt von Herbstrock. A1 fungiert einerseits als Sponsor und liefert andererseits die Mobiltelefon-Version der Skichallenge. atmedia.at