ORF setzt Shazam in der Werbung ein

Sam Woods, Europadirektor für Shazam for TV, wird gemeinsam mit Ludwig Koss, dem Gründer des Unternehmens SmartSpot, am kommenden Mittwoch in Wien das Second Screen-Werbemittel vorstellen.



Dessen Grundcharakteristika sind neben der direkten Rückkanalfähigkeit eines linearen TV-Spots, die Vertiefbarkeit und Emotionalisierung von Markenerleben durch die gezielte Aussteuerung zusätzlicher Inhalte sowie Awarness und Traffic für eingebundene Websites. Darüber hinaus ist die virale Verbreitung in Social-Media-Foren möglich.



Neben diesem Sharing können mit Shazam-for-TV-erweiterte Kampagnen Coupons verteilt und Produkte in Online-Shops unmittelbar abverkauft werden.



Erfahrungen aus Deutschland zeigten, dass 85 Prozent der Shazam-Nutzer ihre App auch zur Interaktion mit TV-Programmen nutzen. Denn mit Shazam for TV lassen sich auch Programme "betaggen" und entsprechende programm-relevante Inhalte vermitteln.



Second-Screen-Kampagnen mit dem App-Feature erzielten in der Vergangenheit in Deutschland, laut Smartclip, eine "durchschnittliche Klick-Rate von 65 Prozent".

Shazam erweiterter TV-Spot für eBay in Deutschland