ORF schnappt sich Opernball

atDie vorjährigen Turbulenzen um die TV-Übertragung des Wiener Opernballs zwischen dem mittlerweile emeritierten Staatsopern-Direktor Ioan Holender und dem ORF sind vergessen. Holenders Nachfolger Dominique Mayer hat in einer konsensualen Vereinbarung mit dem öffentlich-rechtlichen Sender die Medienrechte für die Live-Übertragung bis 2013 an den Küniglberg vergeben. ORF-Zuschauer kriegen das sukzessive in den Schatten des Life Ball rückende Ball-Ereignis, wie seit 1956 gewohnt, in ihre Privat-Loge mit Couch geliefert.