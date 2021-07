ORF schließt Geschäftsjahr 2013 positiv ab

atDie ORF-Geschäftsführung legte dem Stiftungsrat den Abschluß des Geschäftsjahres 2013 vor. Das öffentlich-rechtliche Rundfunk-Unternehmen konnte in diesem Jahr 615,1 Millionen Euro aus der Programm-Entgelt-Verrechnung, in der noch einmal 30 Millionen aus der Entgelt-Teilrefundierung berücksichtigt sind, verbuchen und erwirtschaftete am Werbemarkt 208,3 Millionen Euro. Das Programm-Entgelt-Niveau überschreitet und die Werbeerlöse unterschreiten die im vorhergehenden Geschäftsjahr erreichten Ergebnisse. Die sonstigen Umsatzerlöse liegen mit 177,2 Millionen Euro über dem 2012 erwirtschafteten Niveau.