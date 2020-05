ORF schichtet Budget-Millionen um

atDie ORF-Geschäftsführung um Generaldirektor Alexander Wrabetz und dem kaufmännischen Direktor Richard Grasl peilt für 2014 einen "ausgeglichenen Finanzplan" an. In Anbetracht der wegfallenden Gebührenrefundierung und notwendiger Programm-Investitionen müssen in dem Medienunternehmen daher "rund 80 Millionen Euro" im Budgets umgeschichtet werden. Und zwar wegen der entfallenden "30 Millionen Euro Gebührenrefundierung, weiteren rund 30 Millionen Euro aus laufenden, jährlichen Kostensteigerungen im Personal- und Sachkostenbereich und rund 20 Millionen Euro Kosten zusätzlich, die die Fussball-Weltmeisterschaft in Brasilien und die Olympischen Winterspiele in Sotchi programmlich erfordern".