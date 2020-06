ORF reduziert Anteil am Festival musikprotokoll

Die Sparmaßnahmen im ORF treffen nun definitiv auch das musikprotokoll im Rahmen des "steirischen herbst". Zwar wird das Format nicht wie befürchtet eingestellt, der ORF reduziert seinen Anteil aber um 50 Prozent. "herbst"-Intendantin Veronica Kaup-Hasler sieht darin eine "substanzielle Schwächung", wie sie in einem offenen Brief an ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz betont.

Eine Folge sei, "dass Auftragswerke und Konzerte stark reduziert werden und durch diese Programmreduktion auch EU-Finanzierungen nicht mehr in der bisherigen Höhe lukriert werden können". Dadurch werde die "prekäre Lage des Musikfestivals noch zusätzlich verstärkt", so Kaup-Hasler. Die budgetäre Reduktion beim Koproduktionspartner sei bedauerlich und "nicht nachvollziehbar", könnte der ORF doch "mit einem vergleichsweise geringen Engagement" seinem kulturpolitischen Auftrag nachkommen.

Als Begründung für die Sparmaßnahmen hat der ORF laut Kaup-Hasler das Auslaufen der Gebührenrefundierung ins Treffen geführt. Grundsätzlich hofft sie auf eine "einmalige Sparvariante in einem Ausnahmejahr" und wünscht sich künftig sogar eine höhere Dotierung. Nur auf Basis eines mehrjährigen Vertrags könnte der Intendantin zufolge "endlich Planungssicherheit hergestellt werden". Sie verweist nicht zuletzt auf die im Sommer 2013 gestartete Online-Petition "gegen dieses Sparen am falschen Platz", die von mehr als 4.000 Personen unterzeichnet worden sei.