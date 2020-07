ORF peilt Radio-Inhalte-Digitalisierung an

atBeflügelt von der TVthek-Entwicklung und die Marktresonanz auf die Apps will der ORF weitere Wegmarken in der Digitalisierung seines öffentlich-rechtlichen Angebots setzen. Adäquat zur TVthek wird im Funkhaus an einer Radiothek mit Live- und On-Demand-Inhalten und dem gesetzlich auferlegten Catch-Up-Zeitraum von sieben Tagen geplant.