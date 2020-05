ORF-Olympia-Streams und Wettkampf-Sichtungen

3,98 Millionen Abrufe ordnet Prantner den Olympia-Livestreams "über alle Ausspielwege" in der Zeit von 7. bis 23. Februar zu. Die On-Demand-Nutzung beziffert er mit "insgesamt 1,23 Millionen Abrufe".



Und die größte Live-Abrufe-Nachfrage generierte der zweite Durchgang des Herren-Riesentorlaufs am 19. Februar 2014 um 11:45 Uhr.



Prantner erklärt, dazu, dass die "multimedialen ORF-Angebote einen wesentlichen Beitrag zum Olympia-Quotenerfolg im Zuschauermarkt leisteten".



Die Ski-App von der hier die Rede ist, ist die ORF Ski Alpin Weltcup-App, die als Apple- und Android-Version im Markt ist. Diese habe, wie dazu ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz beziffert "215.000 regelmäßige Nutzer" und sei auf "380.000 Endgeräten" installiert. Aus dieser Verbreitung resultierten "in den beiden vergangenen Olympia-Wochen 1,7 Millionen Visits und fast neun Millionen Seiten-Aufrufe".



Der ORF war in Österreich der exklusive Inhaber der Ausstrahlungsrechte. Abgesehen von der Eröffnungs- und Schlußfeier, deren Ausstrahlungsrechte bei ATV lagen. Der ORF sendet insgesamt 430 Stunden - 250 Stunden auf ORF eins und 180 Stunden im Programm von ORF Sport + - live von den Bewerben in Sotchi.



Alle ORF-Übertragungen liefen auch als Live-Streams in der TVthek und die Highlights auf Insider. ORF.at.