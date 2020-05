ORF-Köpfe- und Namenpoker

at // Auch die Kleine Zeitung dreht heute am mit Medienmanagern versehenen Glücksrad und nennt Männer, die sich oder irgendwer für Geschäftsführungsjobs im ORF 3.0 empfehlen. Andreas Rudas hat sich durch den Wechsel zur RTL Group selbst aus der Gerüchtbörse genommen. Helmut Brandstätter, Rudi Klausnitzer und Hans Mahr, externe Kandidaten, werden unentwegt für Spitzenpositionen gehandelt. Auf Karl Amon und Brigitte Wolf, die mitten im ORF wirken, fokussieren sich die externen Spin-Doctoren. Neu auf der List ist profil-Herausgeber Christian Rainer. Ihn bringt man mit den Raiffeisen-Interessen am ORF in Zusammenhang und in Stellung. Bestenfalls Außenseiter-Chancen konzediert man an der Gerüchtebörse dem jetzigen Management.