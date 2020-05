ORF kann acht Minuten länger ...

at // ... Werbung zeigen. Vielleicht! Anstelle von maximal 42 Minuten pro Tag soll der ORF künftig "mindestens 50 Minuten Werbung" senden dürfen, berichtet die Financial Times Deutschland über eine von der Regierung zur Sanierung in Betracht gezogene Möglichkeit. Die Ausweitung der Werbezeiten würde die ökonomisch ohnehin brustschwachen privaten TV-Anbieter in Österreich noch mehr unter Druck bringen. "Anders als ARD und ZDF darf der öffentlich-rechtliche Sender auch in der Primetime nach 20 Uhr Werbung ausstrahlen", zitiert die Tageszeitung heute Markus Breitenecker, Geschäftsführer des Vermarkters SevenOne Media Austria. Financial Times Deutschland, Seite 7