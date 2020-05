ORF im Überschuss

Werbeerlöse auf Vorjahresniveau

Das wäre ein 1,9 Millionen Euro über dem Finanzplan prognostiziertes Ergebnis. In den neun Monaten des laufenden Wirtschaftsjahres lukrierte das Rundfunk-Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 677 Millionen Euro und liegt damit 5,1 Millionen über dem geplanten Ziel. Die darin subsummierten Werbeerlöse liegen drei Millionen über dem Plan, bewegen sich jedoch auf dem schon 2010 am Ende des dritten Quartals erreichten Niveaus. Mit den Personalkosten liegt das Unternehmen 2,5 Millionen Euro unter dem Plan. Das freut die Geschäftsführung. Die Belegschaftsverteter dagegen nicht.



Darüber erwartet der ORF die nächste Tranche aus der Gebühren-Refundierung. Das sind 37,5 Millionen Euro.