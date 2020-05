ORF holt sich Champions League zurück

Der ORF sicherte sich die "Free-TV-Exklusiv-Rechte" und darin integrierte Weitergabe-Rechte. Wrabetz dazu: "Der Leistungsumfang des von uns erworbenen Pakets bietet heimischen Mitbewerbern im Free- und Pay-TV-Bereich die Möglichkeit, ebenfalls Champions-League-Pakete, die zum Beispiel weitere Live-Spiele, Highlights und News-Berichterstattung umfaßt, zu erwerben."



Der öffentlich-rechtliche Fernseh-Anbieter wird im Vertragszeitraum "ein frei gewähltes Mittwoch-Live-Spiel exklusiv übertragen". Sollte es in diesen drei Wettbewerbssaisonen ein österreichisches Fussball-Team in die Gruppenphasen schaffen, überträgt der ORF jedes dieser Spiele. Sollten zwei österreichische Mannschaften in dem Clubfussball-Wettbewerb antreten, wird nur am Mittwoch live übertragen. Weiters wird der ORF im Anschluß an die Live-Übertragung Highlights aus vier auszuwählenden Matches des Spieltages zeigen. Insgesamt werden 18 vollständige Live-Spiele pro Champions League-Saisons beim ORF zu sehen sein.



Der Rechte-Erwerb erstreckt sich auf TV, Online und Radio und inkludiert die Übertragung des UEFA Supercup-Finalspiels also dem Match zwischen Champions- und Europa League-Siegers.