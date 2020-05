at // Die Einführung von Videojournalisten wird vom ORF nicht nur in Erwägung gezogen sondern auch in Angriff genommen. Zumindest spricht ORF-Informationsdirektor Elmar Oberhauser davon. Redakteur und Kameramann sind nicht mehr zwei Personen. "Das ist international längst Standard", relativiert Oberhauser den ORF-Entwicklungsstand in diesem Bereich. Die ersten Proteste in den Redaktionen laufen bereits.