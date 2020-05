at // DerStandard.at meldet, dass der bis heute 8.30 mögliche ORF-Lohn- und Gehaltsabschluß fixierte wurde. Die ORF-Mitarbeiter erhalten demnach 1,9 Prozent Gehaltserhöhung und eine Einmalzahlung in Höhe von 700 Euro. Dieser Abschluß bringt ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz möglicherweise die notwendigen Pro-Stimmen in der heutigen Stiftungsrat-Sitzung.