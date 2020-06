ORF-Gebühren sollen für heimische Filme fließen

Über 10.000 Unterstützer fand die Petition "20 Prozent der ORF-Gebühreneinnahmen für die Vergabe von Produktionen in Österreich!", die am Mittwoch von Vertretern der "Filmfernsehfreunde" im Parlament an Nationalratspräsidentin Barbara Prammer ( SPÖ) übergeben wurde. Die Petition soll nun im Parlament behandelt werden.