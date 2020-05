ORF-Facebook-Verbot wieder aufgehoben

atDer Verfassungsgerichtshof (VfGH) hat das durch einen Bundeskommunikationssenat-Bescheid auferlegte Forenverbot, das de facto einem Facebook-Verbot für den ORF gleichkommt, am Freitag vorläufig außer Kraft gesetzt. Dies teilte das Gericht in einer Aussendung mit. Der ORF kann damit bis zur endgültigen VfGH-Entscheidung in dieser Causa, Facebook wieder nutzen.