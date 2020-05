Erfolgreiches Geschäftsjahr 2014: Rating AA- für ORF

Weiters zogen Wrabetz und Grasl eine positive Bilanz des Eurovision Song Contest: "Für den ORF war es der größte TV-Event in seiner Geschichte, und wir sind stolz darauf, dass nach einem Jahr Vorbereitung nun alles - von der Planung, dem Showkonzept, dem Bühnenbild, der Technik über die Side-Events bis zur Kooperation mit 140 Partnern - so reibungslos funktioniert hat." Und der Song Contest werde den ORF in Summe weniger kosten als geplant. "Schon jetzt können wir sagen, dass wir mit dem Song Contest-Budget auf Kurs und im Rahmen sind. Betrachtet man alle ESC-Effekte, so ist aus heutiger Sicht sogar davon auszugehen, dass die Gesamtbelastung unter unserem Plan bleiben wird", berichteten Wrabetz und Grasl.

Zwar lagen die Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen höher als geplant, der ORF konnte jedoch auch höhere Einnahmen aus Kartenverkauf, Sponsoring und Werbung lukrieren, wie Finanzchef Grasl bereits Anfang der Woche erklärte hatte. Vor allem die TV-Werbeblöcke waren im Mai derart stark nachgefragt, dass der Sender verglichen mit normalen Programmaktivitäten deutliche Mehreinnahmen verbuchte.