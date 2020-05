ORF erweitert TVthek um Filme

Künftig bietet das öffentlich-rechtliche Medien-Unternehmen Produktionen wie Ziemlich beste Freunde, Coco Chanel, Sieben Zwerge - Männer allein im Wald, Dallas Buyers Club, Der Butler, etc. an. Zuvor und in den nächsten Monaten wird das TVthek-Angebot um die Serien Der Bulle von Tölz, Ein Schloss am Wörthersee und Sturm der Liebe erweitert. Die Episoden dieser Serien werden zeitgleich zur TV-Ausstrahlung angeboten.



Thomas Prantner, Leiter der Hauptabteilung Online und neue Medien im ORF, deklariert diese Erweiterung des TVthek-Content-Angebots als "einen weiteren wichtigen Entwicklungsschritt für die Video-Plattform" des mit Sehergebühren finanzierten Unternehmens.