ORF erhöht Filmförderung

Von 2010 bis 2013 fließt jährlich diese Summe in das heimische Filmschaffen. Rechtlich ist die als Film-Finanzierung zu betachten. Mit diesem Abkommen wurde darüber hinaus die Erlösbeteiligung sowie Nutzungsrechte adaptiert. Der ORF gibt im Einzelfall Nutzungsrechte an vor 2005 entstandenen Filmen an deren Produzenten zurück. Weiters sicherte sich der ORF die "Seben-days-catch-up"-Rechte ab 2011, um Filme in der TVthek ausspielen zu können.