ORF Enterprise renoviert Werkzeugkiste

Die SpAds von ORF Enterprise werden, gemäß der PreSale-Funktion der Website, appetitlicher und übersichtlicher ausgewiesen und beispielsweise an Best-Practice-Beispielen veranschaulicht. Davon sollen Bestands- wie auch Neukunden des Vermarkters gleichermaßen profitieren. Als Darstellungsweise wird als TV-adäquat charakterisiert und ist, laut ORF Enterprise, von Dynamik und Verständlichkeit geprägt.



Das SpAd-Portfolio macht weiters eine Gliederung in Produkte und Angebote notwendig. Der Produkt-Channel ist wiederum in die Segmente Sponsoring, Programm-Promotion-Trailer und Gewinnspiele gegliedert. Im Channel Angebote sind jene Produkte offeriert, die sich auf TV-Events in den ORF-Programmen beziehen und die den rechtlichen Rahmenbedingungen entsprechen müssen.



All das ist wertlos ohne das entsrpechende Team dahinter. Auf dieser PreSale-Seite bekommen Besucher das von Dorit Wolkenstein geführte SpAd-Team und deren Mitglieder mit den jeweiligen Zuständigkeiten vorgestellt.



Die Online-Lösung ist inhouse unter der Leitung von Nikolaus Huber, Projektmanager Special Advertising, und Thomas Wohl, Projektmanager Mehrwertdienste und Interaktion, entstanden.



