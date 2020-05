ORF Enterprise erweitert ORF.at-Kampagnen-Auslieferung

atORF Enterprise integriert die mobilen Werbeträger der ORF.at-Netzwerkes in die Streuung digitaler Kampagnen und stellt auf diesen auch Zielgruppen-Kontakte her. Die Kampagnen werden auf die mobilen Websites und die News-App ausgeliefert. Damit erreicht digitale Werbung in dem Netzwerk grundsätzlich und voraussichtlich alle ORF.at-Konsumentinnen und -Konsumenten.