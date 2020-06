Wrabetz fühlt sich von Jeannee verkürzt wiedergegeben

Wrabetz bestätigte am Samstag den Kontakt mit Jeannee. "Es ist richtig, dass ich die Meinung des ORF-Ethikrats in Sachen Wehrschütz nicht teile. Das habe ich auch anderen Journalisten gesagt." Dass der ORF-Osteuropakorrespondent bei der ÖVP-Klausur ein Referat zur Situation in der Ukraine gehalten habe, ist für Wrabetz völlig okay und steht im Einklang mit den ORF-Regularien.

Verkürzt wiedergegeben fühlt sich der ORF-Chef im Zusammenhang mit dem Kuss eines lesbischen Pärchens in "heute leben". Es sei ihm nicht um eine grundsätzliche Bewertung des Kusses gegangen. "Manifestationen in Live-Sendungen des ORF finde ich generell nicht passend. Ich wäre auch nicht glücklich, wenn morgen jemand in einer ORF-Sendung ein aktionistisches Transparent zeigt", so Wrabetz.