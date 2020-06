ORF-Casting für Comedy-Talente

Wer glaubt, bisher unentdecktes kabarettistisches Talent zu besitzen, kann sich ab sofort an den ORF wenden. Der bietet nämlich in einem Ableger der "Großen Chance" im Herbst Nachwuchs-Komödianten eine Bühne. Bewerben können sich alle - "egal ob jung oder alt, Kabarettist oder Clown - Hauptsache lustig!", hieß es am Montag in einer ORF-Aussendung. "Die große Comedy Chance" soll im November auf ORF eins zu sehen sein, dem Gewinner des Castingformats winken 25.000 Euro.



Bevor die Bewerber mit ihren Darbietungen on Air gehen können, müssen sie noch einen der drei Casting-Termine bestehen. Diese finden am Samstag den 8. September in Wien, am Sonntag, den 16. September in Graz und am Sonntag den 23. September in Linz statt.

Der große Bruder der Comedy-Casting-Show, "Die große Chance", ist übrigens bereits ab 7. September in ORF eins zu sehen - mit den Juroren Sido, Peter Rapp, Sabine Kapfinger und Karina Sarkissova.