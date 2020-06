ORF braucht mehr Zeit für Standortfrage

Der ORF-Stiftungsrat ist am Donnerstagnachmittag erwartungsgemäß ohne konkrete Erkenntnisse zu Ende gegangen. Festgesetzt wurde der Zeitplan für die Standortentscheidung, allerdings kamen laut Stiftungsratsvorsitzender Brigitte Kulovits-Rupp Zweifel auf, ob sich diese in der Sitzung am 28. Juni ausgeht - vorsichtshalber wurde mit 12. Juli ein Vorratstermin für einen eventuellen Sonderstiftungsrat fixiert. Vertagt wurde auch die Entscheidung über die Corporate Governance Regeln.



Am 24. Mai muss ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz der Arbeitsgruppe Standort umfassende Kosten-Berechnungen zu sämtlichen Standortvarianten vorlegen und eine eigene Empfehlung für den künftigen Standort abgeben. Diese Aufforderung der Arbeitsgruppe Standort wurde vom Gremium bestätigt. "Vom Generaldirektor wird eine klare Empfehlung erwartet", sagte SPÖ-"Freundeskreis"-Leiter Josef Kirchberger nach der Sitzung. Am 4. Juni wird die Arbeitsgruppe Standort tagen, eventuell wird es einen weiteren Termin vor dem Stiftungsratsplenum am 28. Juni geben, hieß es.



Laut Kulovits-Rupp sind im Stiftungsrat "Zweifel aufgekommen, ob bis zur Juni-Sitzung alle Unterlagen entsprechend aufgearbeitet werden können", dazu komme die Fülle an Tagesordnungspunkten bei der Plenarsitzung am 28. Juni, bei der auch über den Jahresabschluss 2011 und das neue Programm-Sendeschema von TV-Direktorin Kathrin Zechner abgestimmt werden soll. Aus dem Gremium war zu hören, dass für die Standortentscheidung eine klare und breite Mehrheit angestrebt werde, nach der es momentan aber noch nicht aussehe. Einige kritisierten, dass die Diskussion über die künftige Residenz des ORF von vielen auf Tagespolitik heruntergebrochen werde und eine "programm- und senderorientierte Debatte kaum möglich ist", so ein Stiftungsrat.



Vertagt wurde die Entscheidung über die Corporate Governance Regeln für die Mitglieder des obersten ORF-Gremiums mit der darin vorgesehenen Cool Off-Periode. Laut Kulovits-Rupp gab es im Gremium die Ansicht, dass der Beschluss der Regeln von einer "sehr sehr breiten Mehrheit getragen werden sollte". Allerdings seien bei der Formulierung Punkte aufgetaucht, mit denen einige Stiftungsräte nicht einverstanden waren, weshalb sie erneut überarbeitet werden sollen.