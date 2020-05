ORF bereitet Radiothek vor

Davor scheint der Spartenkanal, der derzeit unter dem Arbeitstitel ORF Info plus entwickelt wird, fertig zu werden. Die Arbeiten laufen derzeit auf Hochtouren sagt Wrabetz. Das Jahr 2010 resümiert Wrabetz als ein erfolgreiches. "Auch 2010 ist der ORF klarer Marktführer in all seinen Medien. Mit 38,3 Prozent Marktanteil in der ORF-Senderfamilie haben wir unsere überlegene Marktführerschaft behauptet", erklärt er gegenüber den Publikumsräten. Seit Kurzem läuft die angekündigte Werbekampagne für ORF eins. Darin werden typische Vertreter des Programmes gezeigt und zitiert.